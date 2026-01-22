Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 9 karşılaşma oynandı. Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 yenilirken, Olimpik Lyon liderliğini sürdürdü. Porto, Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 9 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 11 puanda kaldı.
Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 90. dakikada attığı golle Viktoria Plzen deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Young Boys'u 1-0 mağlup eden Olimpik Lyon ise liderliğini sürdürdü.
Ligde 18'er puanlı Lyon ve Aston Villa, ilk 8'e girmeyi garantileyerek son 16 turu bileti aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe - Aston Villa (İngiltere): 0-1
Bologna (İtalya) - Celtic (İskoçya): 2-2
Brann (Norveç) - Midtjylland (Danimarka): 3-3
Feyenoord (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 3-0
Freiburg (Almanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0
Malmö (İsveç) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
PAOK (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 2-0
Viktoria Plzen (Çekya) - Porto (Portekiz): 1-1
Young Boys (İsviçre) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-1