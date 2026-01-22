Haberler

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 9 karşılaşma oynandı. Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 yenilirken, Olimpik Lyon liderliğini sürdürdü. Porto, Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 9 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 11 puanda kaldı.

Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 90. dakikada attığı golle Viktoria Plzen deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Young Boys'u 1-0 mağlup eden Olimpik Lyon ise liderliğini sürdürdü.

Ligde 18'er puanlı Lyon ve Aston Villa, ilk 8'e girmeyi garantileyerek son 16 turu bileti aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Aston Villa (İngiltere): 0-1

Bologna (İtalya) - Celtic (İskoçya): 2-2

Brann (Norveç) - Midtjylland (Danimarka): 3-3

Feyenoord (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 3-0

Freiburg (Almanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0

Malmö (İsveç) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

PAOK (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Porto (Portekiz): 1-1

Young Boys (İsviçre) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-1

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
