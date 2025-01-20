UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Hafta Maç Programı
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor. Türk takımlarından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, sırasıyla Dinamo Kiev, Athletic Bilbao ve Lyon ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı, yarın, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları, yarın, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günü oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın TSİ 18.30'da Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile sahasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, çarşamba günü TSİ 18.30'da İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise perşembe günü TSİ 20.45'te Fransa temsilcisi Lyon'u ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
18.30 Galatasaray - Dinamo Kiev
22 Ocak Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao
23 Ocak Perşembe
20.45 AZ Alkmaar - Roma
20.45 Porto - Olympiacos
20.45 Viktoria Plzen - Anderlecht
20.45 Fenerbahçe - Lyon
20.45 Bodo/Glimt - Maccabi Tel-Aviv
20.45 Malmö - Twente
20.45 Karabağ - FCSB
20.45 Hoffenheim - Tottenham
23.00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros
23.00 RFS - Ajax
23.00 Elfsborg - Nice
23.00 Manchester United - Rangers
23.00 PAOK - Slavia Prag
23.00 Ludogorets - Midtjylland
23.00 Union SG - Braga
23.00 Lazio - Real Sociedad - İSTANBUL