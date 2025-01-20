UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Hafta Maç Programı

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı, yarın, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları, yarın, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günü oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın TSİ 18.30'da Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile sahasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, çarşamba günü TSİ 18.30'da İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise perşembe günü TSİ 20.45'te Fransa temsilcisi Lyon'u ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

18.30 Galatasaray - Dinamo Kiev

22 Ocak Çarşamba

18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

23 Ocak Perşembe

20.45 AZ Alkmaar - Roma

20.45 Porto - Olympiacos

20.45 Viktoria Plzen - Anderlecht

20.45 Fenerbahçe - Lyon

20.45 Bodo/Glimt - Maccabi Tel-Aviv

20.45 Malmö - Twente

20.45 Karabağ - FCSB

20.45 Hoffenheim - Tottenham

23.00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros

23.00 RFS - Ajax

23.00 Elfsborg - Nice

23.00 Manchester United - Rangers

23.00 PAOK - Slavia Prag

23.00 Ludogorets - Midtjylland

23.00 Union SG - Braga

23.00 Lazio - Real Sociedad - İSTANBUL