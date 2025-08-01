UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu Tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi ve UEFA Konferans Ligi'ne geçiş yaptı. Diğer takımlar 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 2. eleme turu, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.
Rakiplerini eleyen AEK Larnaca, Hacken, CFR Cluj, Utrecht, Shakhtar Donetsk, Braga, Legia Varşova ve Midtjylland, 3. eleme turuna yükseldi.
İlk maçta Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, rövanşta da 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek siyah-beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi, İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu.
Ligde 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya): 2-1 (1-1)
Hacken (İsveç) - Anderlecht (Belçika): 2-1 (Penaltılarla 4-2) (0-1)
CFR Cluj (Romanya) - Lugano (İsviçre): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)
Utrecht (Hollanda) - Sheriff (Moldova): 4-1 (3-1)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Beşiktaş: 2-0 (4-2)
Braga (Portekiz) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)
Legia Varşova (Polonya) - Banik Ostrava (Çekya): 2-1 (2-2)
Hibernian (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)