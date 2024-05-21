UEFA Avrupa Ligi Finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen Karşı Karşıya
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon avro olarak dikkati çekiyor. Atalanta'nın değeri 348,6 milyon avro iken, Bayer Leverkusen'in değeri 590 milyon avro olarak belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta 348,6 milyon, Bayer Leverkusen ise 590 milyon avro oldu.
İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon avro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon avro ile Bayer Leverkusen'de en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor.
Atalanta'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Giorgio Scalvini
|45 milyon
|Teun Koopmeiners
|40 milyon
|Ademola Lookman
|30 milyon
|Charles de Ketelaere
|30 milyon
|Ederson
|30 milyon
|Gianluca Scamacca
|25 milyon
|El Bilal Toure
|20 milyon
|Marco Carnesecchi
|15 milyon
|Matteo Ruggeri
|15 milyon
|Mario Pasalic
|13 milyon
|Emil Holm
|12 milyon
|Berat Djimshiti
|10 milyon
|Aleksei Miranchuk
|9 milyon
|Isak Hien
|9 milyon
|Sead Kolosinac
|8 milyon
|Marten de Roon
|8 milyon
|Mitchel Bakker
|7 milyon
|Juan Musso
|6,5 milyon
|Davide Zappacosta
|6 milyon
|Rafael Toloi
|4 milyon
|Hans Hateboer
|4 milyon
|Michel Adopo
|1 milyon
|Giovanni Bonfanti
|1 milyon
|Francesco Rossi
|100 bin
|Toplam
|348,6 milyon
Bayer Leverkusen'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Florian Wirtz
|110 milyon
|Jeremie Frimpong
|50 milyon
|Alejandro Grimaldo
|45 milyon
|Exequiel Palacios
|40 milyon
|Edmond Tapsoba
|40 milyon
|Victor Boniface
|40 milyon
|Odilon Kossounou
|35 milyon
|Peiro Hincapie
|35 milyon
|Jonathan Tah
|30 milyon
|Amine Adli
|25 milyon
|Nathan Tella
|23 milyon
|Patrik Schick
|22 milyon
|Granit Xhaka
|20 milyon
|Josip Stanisic
|18 milyon
|Jonas Hofmann
|13 milyon
|Adam Hlozek
|12 milyon
|Robert Andrich
|11 milyon
|Borja Iglesias
|6 milyon
|Matej Kovar
|5 milyon
|Arthur
|5 milyon
|Lukas Hradecky
|2,5 milyon
|Gustavo Puerta
|2 milyon
|Ayman Aourir
|300 bin
|Niklas Lomb
|250 bin
|Toplam
|590 milyon