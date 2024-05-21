Üye Girişi
Haberler

UEFA Avrupa Ligi Finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen Karşı Karşıya

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon avro olarak dikkati çekiyor. Atalanta'nın değeri 348,6 milyon avro iken, Bayer Leverkusen'in değeri 590 milyon avro olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta 348,6 milyon, Bayer Leverkusen ise 590 milyon avro oldu.

İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon avro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon avro ile Bayer Leverkusen'de en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor.

Atalanta'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Giorgio Scalvini45 milyon
Teun Koopmeiners40 milyon
Ademola Lookman30 milyon
Charles de Ketelaere30 milyon
Ederson30 milyon
Gianluca Scamacca25 milyon
El Bilal Toure20 milyon
Marco Carnesecchi15 milyon
Matteo Ruggeri15 milyon
Mario Pasalic13 milyon
Emil Holm12 milyon
Berat Djimshiti10 milyon
Aleksei Miranchuk9 milyon
Isak Hien9 milyon
Sead Kolosinac8 milyon
Marten de Roon8 milyon
Mitchel Bakker7 milyon
Juan Musso6,5 milyon
Davide Zappacosta6 milyon
Rafael Toloi4 milyon
Hans Hateboer4 milyon
Michel Adopo1 milyon
Giovanni Bonfanti1 milyon
Francesco Rossi100 bin
Toplam348,6 milyon

Bayer Leverkusen'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Florian Wirtz110 milyon
Jeremie Frimpong50 milyon
Alejandro Grimaldo45 milyon
Exequiel Palacios40 milyon
Edmond Tapsoba40 milyon
Victor Boniface40 milyon
Odilon Kossounou35 milyon
Peiro Hincapie35 milyon
Jonathan Tah30 milyon
Amine Adli25 milyon
Nathan Tella23 milyon
Patrik Schick22 milyon
Granit Xhaka20 milyon
Josip Stanisic18 milyon
Jonas Hofmann13 milyon
Adam Hlozek12 milyon
Robert Andrich11 milyon
Borja Iglesias6 milyon
Matej Kovar5 milyon
Arthur5 milyon
Lukas Hradecky2,5 milyon
Gustavo Puerta2 milyon
Ayman Aourir300 bin
Niklas Lomb250 bin
Toplam590 milyon

Kaynak: AA / Spor

Leverkusen Almanya İtalya Bayer Spor Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title