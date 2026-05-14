Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş’ta taraftar festivali

2026 UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda 19 Mayıs’ta ücretsiz taraftar festivali düzenlenecek. Etkinlikte kupa fotoğrafı, futbol aktiviteleri ve eski yıldızların maçı yer alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre futbolseverler, Almanya ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa arasında oynanacak final maçı öncesi 19 Mayıs Salı günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında birçok etkinliğin yer alacağı taraftar festivaline katılabilecek.

Festivalin açılış töreni, 2026 UEFA Avrupa Ligi final elçisi İlhan Mansız'ın katılımıyla saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Herkese açık ve ücretsiz etkinlikte ziyaretçiler, UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çekme şansı yakalayacak.

Futbol aktiviteleri ve yarışmaların yer alacağı festivalde İlhan Mansız, Fernando Llorente, Gaizka Mendieta ve birçok eski futbolcunun katılımıyla özel maç yapılacak.

Freiburg ile Aston Villa arasındaki final maçı, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
