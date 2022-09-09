UEFA Avrupa Ligi: Ferencvaros: 3 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Wingo'nun ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.
58. dakikada Eren Elmalı'nın yerden ceza sahası dışına gönderdiği topa Bakasetas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibuzs'da kaldı.
66. dakikada Besic'in pasıyla ceza sahası içinde topu göğsüyle yumuşatarak önüne alan Traore'nin vuruşunu kaleci Taha Tepe kornere çıkardı.
69. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerden sert şutunda yerden seken topu kaleci Dibusz, kornere çıkardı.
71. dakikada ceza sahası içinde Gomez'in pasında meşin yuvarlağı bekletmeden vuran Umut Bozok'un şutunda top kaleci Dibusz'un solundan ağlarla buluştu. 3-2
Stat: Groupama Arena
Hakemler: Fabio Maresca xxx, Giovanni Baccini xxx, Davide Imperiale xxx
Ferencvaros: Dibusz xxx, Wingo xxx, Samy Mmaee xxx, Knoester xxx, Civic x, Besic xxx (Kovacevic dk. 90 ?), Vecsei xx (Laidouni dk. 76 x) Zachariassen xxx, Traore xxx, Tokmac Nguen xxx (Gojak dk. 76 x), Frank Boli xx (Botka dk. 20 x)
Yedekler: Adam Bogdan, Mergl, Mercier, Anderson Esiti, Paszka, Marguinhos, Lisztes, Ryan Mmaee
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Trabzonspor: Taha Tepe x, Larsen x, Bartra x, Hugo x (Eren Elmalı dk. 46 x), Denswil x (Djaniny dk. 73 x), Gbamin x (Hamsik dk. 46 x), Bakasetas x, Abdulkadir Ömür x (Umut Bozok dk. 60 x), Bardhi x (Yusuf Yazıcı dk. 46 x), Trezeguet x, Gomez x
Yedekler: Uğurcan Çakır, Kağan, Siopis, Naci, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Tokmac Nguen (dk. 5 ve 44 pen.), Traore (dk. 29) (Ferencvaros), Gomez (dk. 39), Umut Bozok (dk. 71) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Civic (dk. 15) (Ferencvaros)
Sarı kartlar: Bardhi (Trabzonspor), Besic, Traore, Knoester (Ferencvaros) - BUDAPEŞTE