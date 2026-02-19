Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçında İlk Çeyrek Golsüz Geçti
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun heyecan dolu ilk maçında Fenerbahçe, İstanbul'da İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünden bu yana 15 dakika geçmesine rağmen her iki takım da henüz gol bulamadı ve mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor. Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı izliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı