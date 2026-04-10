Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk etap maçları tamamlandı. Porto, Nottingham Forest ile 1-1 berabere kalırken, Freiburg Celta Vigo'yu 3-0, Aston Villa ise Bologna'yı 3-1 mağlup etti. Braga ve Real Betis ise 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçları 16 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ayağında 3 maç oynandı.

Portekiz ekibi Porto'nun İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırladığı karşılaşma, William Gomes ve Martim Fernandes'in (kendi kalesine) attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

Almanya'nın Freiburg takımı, sahasında İspanya ekibi Celta Vigo'yu Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste ve Matthias Ginter'in golleriyle 3-0 yendi.

İngiltere temsilcisi Aston Villa, deplasmanda İtalya'nın Bologna takımını Ezri Konsa ve Ollie Watkins'in (2) attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın golü, Jonathan Rowe'dan geldi.

Diğer çeyrek final müsabakasında ise Portekiz ekibi Braga ile İspanya temsilcisi Real Betis 1-1 berabere kalmıştı.

Karşılaşmaların rövanşları 16 Nisan'da oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.

Ligde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
