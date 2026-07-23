Beşiktaş, Midtjylland'ı 1-0 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Orkun'un pasında Oh'un penaltı noktası önünden dönerek yaptığı sert vuruşta kaleci Olafsson gole izin vermedi.

70. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Cerny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak direk dibinden auta gitti.

80. dakikada Bravo'nun pasına iyi hareketlenen Billing'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Nübel gole izin vermedi.

81. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza yayı sağından vuruşunda kaleci Olafsson'dan seken topu tamamlamak isteyen Orkun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo (Emmanuel Agbadou dk. 78), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Kassoum Ouattara dk. 73), Salih Özcan (Kartal Yılmaz dk. 73), Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, İlhan Fakılı (Milot Rashica dk. 63), Hyeon-Gyu Oh (Semih Kılıçsoy dk. 63)

Yedekler: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Cumali Gürsel, Amir Hadziahmetovic, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Midtjylland: Elias Olafsson, Rasmus Kristensen, Han-Beom Lee, Bech Sorensen, Victor Bak Jensen, Philip Billing, Pedro Bravo, Valdemar Andreasen (Denil Castillo dk. 18, Kjell-Arik Watjendk. 83), Dario Osorio (Gue-Sung Cho dk. 62), Franculino Gluda Dju (Martin Erlic dk. 46), Friday Ubi Etim

Yedekler: Nordin Bakker, Liam Selin, Adam Gabriel, Beni Junior Dje Bi Dje, Abdou Aziz Ndiaye, Sofus Johannesen, Stanley Iheanacho, Julius Emefile

Teknik Direktör: Mike Tullberg

Gol: Orkun Kökçü (dk. 26) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Friday Ubi Etim (dk. 15) (Midtjylland)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı