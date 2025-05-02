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UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçlarında Galipler Belli Oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçlarında Galipler Belli Oldu
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Real Betis, Fiorentina'yı 2-1 yenerken, Chelsea de Djurgarden'i 4-1 mağlup etti. Yarı final rövanşları 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı. Real Betis kendi sahasında oynadığı maçta Fiorentina'yı 2-1 yenerken, Chelsea deplasmanda karşılaştığı Djurgarden'i 4-1 mağlup etti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İspanya ekibi Real Betis, evinde İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırladı. Benito Villamarin Stadyumu'ndaki mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaptı. Ev sahibi ekip, 6'ncı dakikada Abdessamad Ezzalzouli ve 64'üncü dakikada Antony'nin attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Konuk ekibin maçtaki tek golünü ise 72'nci dakikada Luca Ranieri kaydetti.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise İngiltere temsilcisi Chelsea deplasmanda İsveç ekibi Djurgarden'e konuk oldu. 3Arena'da oynanan karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetti. Sandro Scharer'in yardımcıları ise Stephane de Almeida ve Jonas Erni oldu. İngiliz ekibi Chelsea, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Jadon Sancho, 43'üncü dakikada Chukwunonso Madueke ve 59 ile 65'inci dakikada Nicolas Jackson attı. Ev sahibinin golü 68'inci dakikada fileleri havalandıran Isak Alemayehu'dan geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçları 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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