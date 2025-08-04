UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu kura çekimi yapıldı. Beşiktaş ve Başakşehir'in 3'üncü Tur'daki rakiplerini elemesi halinde karşılaşacakları takımlar netleşti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Başakşehir'in 3'üncü Tur'daki rakiplerini elemesi halinde Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu kura çekimi gerçekleştirildi. UEFA'nın İsviçre'de bulunan merkezinde yapılan kura çekiminde Beşiktaş ve Başakşehir'in de rakipleri belli oldu.

3'üncü Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St Patricks ile mücadele edecek siyah-beyazlılar, rakibini kupanın dışında bırakması halinde Lausanne – Astana eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

3'üncü Eleme Turu'nda Danimarka temsilcisi Viking ile karşılaşacak Başakşehir ise rakibini elemesi halinde Universitatea Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle, grup etabına kalabilmek için mücadele edecek. Konferans Ligi'nde Play-Off Turu'nda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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