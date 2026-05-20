UEFA, milli takım turnuvaları ve eleme formatlarında değişikliğe gitti

Güncelleme:
UEFA, 2028/29 sezonundan itibaren Uluslar Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde yeni format uygulanacağını duyurdu. Uluslar Ligi'nde 18 takımlı üç lig sistemine geçilirken, elemelerde iki ligli kademeli yapı oluşturulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da toplanan UEFA İcra Kurulu'nun, Uluslar Ligi'nde mevcut dört lig sisteminden 18 takımlı üç lig sistemine geçilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Yeni formatta, her lig altışar takımın yer aldığı üç gruptan oluşacak ve her takım beş farklı rakiple altı maç (bir rakiple hem iç sahada hem deplasmanda) oynayacak.

Açıklamada ayrıca, "55 takımın katılımıyla, C Ligi'nde 7 takımdan oluşan bir grup yer alacak ve bu grubun takvimi bir dönem daha erken başlayacak. Çeyrek finaller, dörtlü final, ligden yükselme ve düşme play-off'ları için herhangi bir değişiklik olmayacak." denildi.

UEFA açıklamasında, yeni formatın önümüzdeki birkaç ay içinde son düzenlemelerinin yapılacağı ve detaylı formatın eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısında nihai onaya sunulacağı aktarıldı.

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de değişikliğe gidildi

UEFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için yapılacak Avrupa elemelerinin de iki ligden oluşan kademeli bir yapıya sahip olacağı vurgulandı.

Lig 1'in 36 takımdan, Lig 2'nin ise kalan 18 veya 19 takımdan oluşacağı kaydedildi.

Bu ligde bulunan her takım, UEFA kulüp müsabakalarının formatına benzer şekilde, torba başına iki olmak üzere altı farklı rakiple altı iç saha veya deplasman maçı yapacak.

Lig 2 ise C Ligi ile tamamen aynı şekilde, 6'şar ve 7'şer takımdan oluşan üç gruba ayrılacak ve her takım toplamda yine 6 maç oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
