UÇK, Kayserispor'un Kartal Kayra'ya 7 milyon 940 bin 511 TL ödemesine karar verdi

Kayserispor Kulübü, eski futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'a 7 milyon 940 bin 511 TL borçlu çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Kayserispor eski futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın başvurusunu değerlendirdi ve karara bağladı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kartal Kayra'nın 2025 yılına ait dönemi kapsayan garanti ücret alacakları ile aynı döneme ilişkin maç başı ücretleri ve performans bonuslarını, ayrıca 2023-2024 sezonundaki sözleşmeye dayandırılan vergi alacağını istemesi üzerine dosya oluşturdu.

Kartal Kayra, 22 Ekim 2026 tarihli, 2026/233 Esas ve 2026/601 Karar sayılı dosyada, Kayserispor'dan toplam 10 milyon 361 bin 802 lira 50 kuruş tutarındaki alacak talep etti. UÇK, yapılan yargılama sonucunda; 1 milyon 921 bin 291 Lira 50 kuruş tutarındaki vergi alacağı talebi tamamen reddederken 500 bin TL tutarındaki performans bonusu talebi de, sözleşmede öngörülen şartların gerçekleştiğinin ispatlanamaması nedeniyle reddedildi. UÇK, Kartal Kayra'nın toplam 10 milyon 361 bin 802 Lira 50 kuruş tutarındaki talebinin 2 milyon 421 bin 291 lira 50 kuruşluk kısmının reddederken 7 milyon 940 bin 511 TL'lik kısmının ise kabulüne karar verdi.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), eski futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz tarafından kulübümüz aleyhine 6 Nisan 2026 tarihinde açılan alacak davasında kararını vermiştir. Futbolcunun toplam 10 milyon 361 bin 802 TL 50 kuruş tutarındaki talebinin 2 milyon 421 bin 291 lira 50 kuruşluk kısmının reddine, 7 milyon 940 bin 511 TL'lik kısmının ise kabulüne karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı