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UÇK, Beşiktaş ile Kayserispor arasında savaş çıkartan Onur Bulut transferinde futbolcuyu haklı buldu

Spor Haberleri

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'la mukavelesini feshedip Beşiktaş'a imza atan futbolcu Onur Bulut'u haklı buldu.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında savaş çıkmasına neden olan Onur Bulut transferiyle ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan karar çıktı. Beşiktaş'ın 1 milyon euro fesih bedelini ödeyip kadrosuna kattığı Onur Bulut transferinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, futbolcuyu haklı buldu.

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"ADALET YERİNİ BULDU"

NTV Spor'a konuşan Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten, "Kayserispor başkanı Ali Çamlı, yöneticiler Murat Duman ve Nurettin Açıkalın bize resmen oyun oynadılar, kumpas kurdular. Onur Bulut'un transferinde usülsüz bir durum zaten yoktu. Dava süreci boyunca haklı çıkacağımıza inancımız tamdı. Kayserispor'un açtığı davayı biz kazandık. Adalet yerini buldu" açıklamasını yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kayserispor Onur Bulut Beşiktaş Spor Haberler

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