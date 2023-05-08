Uçhisar Belediyesi KAP-OFF Spor Şampiyonu oldu

29 Nisan-2 Mayıs 2023 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Merkezi'nde düzenlenen 3. Lig Masa Tenisi Müsabakaları düzenlendi.

12 erkek ve 12 kadın takımın karşılaştığı müsabakalar sonunda erkeklerde; Nevşehir Uçhisar Belediyesi KAP-OFF Spor birinci, İzmir Altay ikinci, Kayseri Hayat Gençlik ve Spor üçüncü ve Konya Selçuklu Belediye Spor takımı dördüncü oldu. Kadınlarda ise; İstanbul Fenerbahçe birinci, Van Gençlik ve Spor ikinci, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Spor üçüncü ve İstanbul Karaburun Doğa ve Su Sporları Kulübü dördüncü oldu. Uçhisar Belediyesi sponsoru olduğu takımın şampiyonluğu sonrasında sporcular Belediye Başkanı Osman Süslü'yü makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Uçhisar Belediyesi Başkanı Osman Süslü'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden heyete, Başkan Süslü günün anısına şampiyonluk kupasını beraber kaldırdı ve başarılar diledi. - NEVŞEHİR