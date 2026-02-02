Alanyasporlu Ogundu Augsburg'a transfer oldu

Haberler

Corendon Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu'nun Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu duyurdu. Alanyaspor, oyuncuya kulübe verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Corendon Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı forveti Uchenna Ogundu'nun Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu duyurdu.

Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2025/26 sezonu başında Şanlıurfaspor'dan Alanyaspor kadrosuna katılan genç oyuncu, Antalya ekibiyle çıktığı 20 maçta 3 gol kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
