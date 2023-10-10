Uçan Türklere Teşekkürler

Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü'nün milli gururu olan Uçan Türklere gösterdikleri performans sonrası teşekkür geldi.

Baş antrenör Frank Nejc ve yardımcı antrenör Samet Karta yönetiminde Türkiye Kayak Federasyonu 2023 Avrupa Oyunlarında temsil eden Uçan Türkler Avrupa'da iz bıraktı. 2018 Güney Kore ve 2022 Çin Pekin Kış Olimpiyatları olmak üzere iki kez ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden ve 3'üncü kez olimpiyatları kovalayan Fatih Arda İpcioğlu başka olmak üzere Aras Elektrik Dağıtım Spor'un diğer yıldızları Muhammed İrfan Çintimar ile Muhammed Ali Bedir yaz sezonunda gösterdikleri performans ve Avrupa Oyunlarındaki atlayışları ile alkış aldılar.

Teşekkürler Uçan Türkler

Avrupa Oyunları Kayakla Atlama branşında sporcularımız Büyük Tepede mücadele etti. Polonya'nın Zakopane şehrinde gerçekleşen müsabakaların ilk turunda Milli Sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu 127 metrelik atlayışı ve 123.1 puan ile finale kaldı. F i n a l d e Milli Sporcumuz iyi bir performans göstererek 138 metrelik atlayış sonrasında 254.2 puan ile yarışmayı 9.sı sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Büyük Tepe yarışında milli sporcularımız Muhammet Ali Bedir 120 metre ve 107.5 puan, Muhammet İrfan Çintimar ise 110 metrelik atlayışı ve 78.4 Puan ile günü tamamladı. Türkiye Kayak Federasyonu, Baş antrenör Frank Nejc ile yardımcı antrenör Samet Karta yönetimindeki Ayyıldızlı kayakçıları başarılarından ötürü tebrik ederek, "Teşekkürler Uçan Türkler" yorumlarını yaptı.

Kayakla Atlamanın Çatısı Olmaktan Mutluyuz

Yıllardır Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli Takımı'nın iskeletini oluşturan Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü büyük gurur yaşıyor. Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Branşı Asbaşkanı ve Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü Başkanı Cafer Nuroğlu, "Aras Elektrik Dağıtım Genel Müdürümüz Fikret Akbaş'ın da destekleriyle yıllardır sporcularımız kayakla atlamada ülkemizi temsil ediyor" dedi. Nuroğlu, kayak alp disiplininde Aras Elektrik Dağıtım Spor'un milli takıma sporcu veren bir kulüp olduğunu sözlerine ekledi. - ERZURUM