Uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın davasında karar çıktı
Arjantinli forvet Emiliano Sala'nın 2019'daki uçak kazasının ardından başlayan Cardiff City ile FC Nantes arasındaki mali dava, mahkeme tarafından sona erdirildi. Galler kulübünün devasa tazminat talebi reddedilirken, karşı tarafa ödeme yapılmasına hükmedildi.
- İngiltere 2. Lig ekibi Cardiff City'nin, Emiliano Sala'nın ölümü nedeniyle Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'tan talep ettiği yaklaşık 120 milyon Euro tutarındaki tazminat davası reddedildi.
- Mahkeme, Nantes'ın Emiliano Sala'nın ölümüne yol açan uçak kazasında herhangi bir kusuru olmadığına hükmederek Cardiff City'nin tazminat talebini reddetti.
- Cardiff City'nin, Nantes'a yasal masraflar ve manevi zararlar kapsamında yaklaşık 480 bin Euro (400 bin sterlin) ödemesine hükmedildi.
İngiltere 2. Lig ekibi Cardiff City'nin, 2019 yılında hayatını kaybeden Arjantinli oyuncu Emiliano Sala'nın ölümünün ardından Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'tan talep ettiği yaklaşık 120 milyon Euro'nun üzerindeki tazminat davası reddedildi.
120 MİLYON EURO'DAN FAZLA TAZMİNAT
Cardiff City, Sala'nın kulübü Premier Lig'de tutabileceğine olan inancına dayanarak, gelir kaybı ve diğer zararlar için 120 milyon Euro'dan fazla tazminat talep ediyordu.
CARDIFF'İN TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ
Bugün açıklanan kararda, Nantes'ın 28 yaşındaki Arjantinli futbolcunun ölümüne yol açan uçak kazasında herhangi bir kusuru olmadığına hükmedildi. Mahkeme, Cardiff City'nin yaklaşık 120 milyon Euro tutarındaki tazminat talebini reddetti.
KARŞI TARAFA ÖDEMEYİ CARDIFF YAPACAK
Ayrıca Galler temsilcisinin, Nantes'a yasal masraflar ve manevi zararlar kapsamında yaklaşık 480 bin Euro (400 bin sterlin) ödemesine hükmedildi. Böylece 7 yıldır süren hukuki süreç resmen sona erdi.
NE OLMUŞTU?
Sala, 21 Ocak 2019'da Fransa'dan ayrılıp Premier Lig'de oynayan yeni kulübüne gitmek üzere bindiği özel uçağın Manş Denizi üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.