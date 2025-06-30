Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devinden gece yarısı bombası

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devinden gece yarısı bombası
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Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren İngiliz forvet Tammy Abraham ile prensipte anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi kadrosuna golcü arayışındaki Süper Lig devi Beşiktaş, Roma'nın İngiliz yıldızı Tammy Abraham ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı. Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor. Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Abraham, transferin söz konusu rakamlara (15-20 milyon euro) gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha

MILAN PERFORMANSI

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Tinerciler bu kadar parayı nereden bulmuş

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

eğer takım bu oyuncuyu asist ile besleyecek kanatları da otutturursa sağa sola yeni gol kralı olur net

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
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