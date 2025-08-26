Uçağın biri gidiyor biri geliyor! Süper Lig devi bomba bir yıldızı daha açıkladı

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş sessiz sedasız İstanbul'a getirdiği El Bilal Toure'nin ardından bir yıldızı daha imza için getiriyor. Yıldız oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel Futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Tiago Djalo'yu taşıyan uçak bu akşam 19.00'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı. Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.