Uçağın biri gidiyor biri geliyor! Süper Lig devi bomba bir yıldızı daha açıkladı

Uçağın biri gidiyor biri geliyor! Süper Lig devi bomba bir yıldızı daha açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'yu transfer ettiğini duyurdu. İtalyan ekibiyle 3,5 milyon Euro karşılığında anlaşan Beşiktaş, Djalo'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini bildirdi. 25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek.

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş sessiz sedasız İstanbul'a getirdiği El Bilal Toure'nin ardından bir yıldızı daha imza için getiriyor. Yıldız oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel Futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Tiago Djalo'yu taşıyan uçak bu akşam 19.00'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Uçağın biri iniyor biri kalkıyor! Süper Lig devi bomba bir yıldızı daha açıkladı

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı. Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti

16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.