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Üç adım atlamada Necati Er şampiyon oldu

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Üç adım atlamada Necati Er şampiyon oldu

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizmde üç adım atlamada Necati Er şampiyon oldu.

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizmde üç adım atlamada Necati Er şampiyon oldu.

Konya Atletizm Sahası'nda gerçekleşen üç adım atlamada finalinde 16.73 metre atlayan Necati Er, birinci olarak kürsünün en üst basamığında yer aldı. Yarışta Azerbaycan'dan Alexis Capello 16.40  metrelik atlayışla ikinci, Senegal'den Amati Faye 16.16 metrelik atışıyla üçüncü oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Necati Er Konya Spor Haberler

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