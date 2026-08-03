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Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er Avrupa Şampiyonu

Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er Avrupa Şampiyonu
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Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10m Havalı Tabanca Karma Takım kategorisinde milli sporcular Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er altın madalya kazandı. Madalyaları Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya takdim etti. Diğer milli sporcular Tuğba Buğur ve Bahadır Beydüz ise finali 4. sırada tamamladı.

Atıcılık Tüm Dallar U23 Avrupa Şampiyonası 10m Havalı Tabanca Karma Takım kategorisinde mücadele eden milli sporcular Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er, altın madalyanın sahibi oldu.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 1-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmekte olan Tüm Dallar U-23 Avrupa Şampiyonası 10 M Havalı Tabanca Karışık Takım disiplininde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculara madalyalarını Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya takdim etti.

Final müsabakasında yarışan milli sporcular Tuğba Buğur ve Bahadır Beydüz ise müsabakayı 4. sırada tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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