U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türk Sporcular Tarihi Başarı Elde Etti

U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörler 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Türkiye, takım halinde birincilik elde etti. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, bu başarıyı altyapı çalışmalarının ve sistemli emeğin sonucu olarak değerlendirdi.

U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı ve takım halinde birinci oldu.

U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ortaya koydukları üstün performansla tarihi bir başarıya imza attı. Milli boksörler, 23-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamladı. Milliler, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda elde ettiği bu sonuçların ardından takım halinde birinciliği elde etti.

Şampiyonanın son ve final gününde milli boksörler 5 farklı kategoride altın madalya mücadelesi verdi. Kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar ve kadınlar 54 kiloda Nilay Yaren Çam altın madalya kazandı. Erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ve kadınlar +80 kiloda da Hikmetgül Türkmen ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 70 kiloda Dilara Sak, kadınlar 51 kiloda Gamze Soğuksu, kadınlar 60 kiloda Berfin Polat ve erkekler 85 kiloda ise Bedirhan Kalkan ise bronz madalya kazanan sporcular oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcuları yalnız bırakmazken, organizasyon sonunda tarihi başarıyı milli sporcularla erik dalı oynayarak kutladı. Şampiyonanın ardından açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, "U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli takımımızın takım halinde birinciliği elde etmesi, yalnızca bir sportif başarı değil, sabırla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının, doğru planlamanın ve sistemli bir emeğin somut karşılığıdır" diye konuştu.

Milli sporcuların performanslarıyla gurur duyduğunu söyleyen Başkan Hekimoğlu, "Sporcularımız ringde sadece rakipleriyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadele ederek göğsümüzü kabartan bir performans ortaya koymuştur. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi, idarecilerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine taşıyan bu genç sporcularımız, Türk boksunun geleceğinin ne denli parlak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler federasyon olarak onların her zaman yanında olmaya, uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz; bu güçlü çıkışı dünya şampiyonalarına ve olimpiyat oyunlarına taşımak ve Türk boksunu kalıcı şekilde zirvede tutmaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
