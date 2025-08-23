U21 Erkek Voleybol Milli Takımı, Fas'ı 3-0 Mağlup Etti
21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U21 Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Fas'ı 3-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Milliler, 25 Ağustos'ta Mısır ile karşılaşacak.
21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda A Grubunda oynadığı üçüncü maçında Fas'ı 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, organizasyondaki dördüncü maçında 25 Ağustos saat 06.00'da Mısır ile karşılaşacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar adlarını son 16'ya yazdıracak.
Millilerin kalan maçlarının programı şu şekilde:
25 Ağustos Pazartesi
06.00 Türkiye - Mısır
26 Ağustos Salı
06.00 Türkiye - Tayland - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor