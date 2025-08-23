U21 Erkek Voleybol Milli Takımı, Fas'ı 3-0 Mağlup Etti

U21 Erkek Voleybol Milli Takımı, Fas'ı 3-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U21 Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Fas'ı 3-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Milliler, 25 Ağustos'ta Mısır ile karşılaşacak.

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda A Grubunda oynadığı üçüncü maçında Fas'ı 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, organizasyondaki dördüncü maçında 25 Ağustos saat 06.00'da Mısır ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar adlarını son 16'ya yazdıracak.

Millilerin kalan maçlarının programı şu şekilde:

25 Ağustos Pazartesi

06.00 Türkiye - Mısır

26 Ağustos Salı

06.00 Türkiye - Tayland - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi

Rezan gitti, Ersan geldi! Sedat Peker detayı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.