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20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Slovenya'yı 58-48 mağlup etti

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FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, son grup maçında Slovenya'yı 58-48 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, D Grubu'ndaki 3. ve son maçında karşılaştığı Slovenya'yı 58-48 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, maça İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Mina Berber, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başlayan ay-yıldızlılar, rakibini 58-48 mağlup etti.

Milliler, son 16 turunda yarın İzlanda-İtalya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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