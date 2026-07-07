20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Slovenya'yı 58-48 mağlup etti

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, D Grubu'ndaki 3. ve son maçında karşılaştığı Slovenya'yı 58-48 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, maça İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Mina Berber, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başlayan ay-yıldızlılar, rakibini 58-48 mağlup etti.

Milliler, son 16 turunda yarın İzlanda-İtalya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.