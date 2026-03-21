U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı Budapeşte'de şampiyon oldu

Türkiye U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı, Budapeşte'de düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

MACARİSTAN'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı, takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, organizasyonda ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak zirvede yer aldı.

Turnuvada altın madalya kazanan sporcular 72 kiloda Salih Yusuf Yazıcı ve 97 kiloda Emir Ömer Bozbağ oldu. 67 kiloda mücadele eden Ömer Altaş ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takım adına bronz madalya kazanan isimler ise 55 kiloda Denizhan Ogun, 60 kiloda Furkan Öden, 77 kiloda Alkan Akar ve 130 kiloda Üzeyir Ayberk Bostan olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de organizasyonu yerinde takip etti. Akgül, derece elde eden milli sporculara madalyalarını ve kupalarını takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
