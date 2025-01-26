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U20 Erkekler Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

U20 Erkekler Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor
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2025 IIHF U20 Erkekler Dünya Şampiyonası 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. U20 Milli Takımı, şampiyonluk mücadelesi verecek. Tüm sporseverler Zeytinburnu Buz Adası'na davet edildi.

U20 Erkekler Dünya Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde başlıyor. U20 Milli Takımı, 3. Klasman A Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ev sahipliğiyle düzenlenen 2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılacak şampiyonada; Çin Taipei, Bosna Hersek, Bulgaristan, Meksika ve Yeni Zelanda ile mücadele ederek şampiyon olup bir üst klasmana yükselmek için buza çıkacak.

Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası'na millileri desteklemeye davet eden Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Türkiye'de buz hokeyine ilgi her geçen gün artıyor. Federasyon olarak yaptığımız yatırımların meyvesini almaya başladık. Geçen hafta İstanbul'da düzenlenen IIHF 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubunda Milli Takımımız altın madalya alarak üst klasmana yükseldi. Bu başarı bizi gururlandırdı ve gelecek adına umut verdi. Şimdi U20 Erkek Takımımızdan da aynı başarıyı bekliyoruz. Herkesi bu heyecanlı maçları izlemeye ve Milli Takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Millilerin maç programı şöyle:

Yarın

20.00 Bosna Hersek - Türkiye

28 Ocak Salı

20.00 Çin Taipei - Türkiye

30 Ocak Perşembe

20.00 Bulgaristan - Türkiye

31 Ocak Cuma

20.00 Türkiye - Yeni Zelanda

2 Şubat Pazar

20.00 Türkiye - Meksika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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