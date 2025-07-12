U19 Voleybol Milli Takımımız Finalde

U19 Voleybol Milli Takımımız Finalde
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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımımız, U19 Balkan Şampiyonası yarı finalinde Bulgaristan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milliler, finalde Sırbistan-Romanya maçının galibi ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımımız, Bosna Hersek'te düzenlenen U19 Balkan Şampiyonası yarı final maçında Bulgaristan'ı 3-2 (23-25, 25-22, 25-17, 18-25, 15-6) mağlup etti ve finale yükseldi.

Milliler finalde 13 Temmuz Pazar günü saat 21.30 Sırbistan- Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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