U19 Voleybol Milli Takımımız Finalde
19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımımız, U19 Balkan Şampiyonası yarı finalinde Bulgaristan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milliler, finalde Sırbistan-Romanya maçının galibi ile karşılaşacak.
19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımımız, Bosna Hersek'te düzenlenen U19 Balkan Şampiyonası yarı final maçında Bulgaristan'ı 3-2 (23-25, 25-22, 25-17, 18-25, 15-6) mağlup etti ve finale yükseldi.
Milliler finalde 13 Temmuz Pazar günü saat 21.30 Sırbistan- Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor