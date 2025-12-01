Haberler

U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Güncelleme:
U19 Paf Ligi'nde oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisini sarı-lacivertliler 2-1 kazanırken, karşılaşmanın sonrasında Galatasaraylı bir futbolcunun rakibine yumruk attığı anlar gerginliğe neden oldu.

  • Fenerbahçe U19 takımı, Galatasaray U19'u 2-1 mağlup etti.
  • Fenerbahçe U19'un puanı 19'a, Galatasaray U19'un puanı 21'e yükseldi.
  • Maç sonunda Galatasaraylı bir futbolcu rakibine yumruk attı.

U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadele, iki takım taraftarlarının da yakından takip ettiği yüksek tempolu bir oyunla başladı.

FENERBAHÇE SON ANDA 3 PUANI ALDI

Karşılaşmanın son anlarında bulduğu golle öne geçen Fenerbahçe U19 takımı, derbiyi 2-1 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Bu kritik sonuçla sarı-lacivertli gençler ligde moral depoladı.

PUAN DURUMU DEĞİŞTİ

Alınan galibiyetin ardından Fenerbahçe U19'un ligdeki puanı 19'a yükseldi. Galatasaray U19 ise 21 puanda kalarak haftayı mağlubiyetle kapattı.

MAÇ SONUNDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından sahada gergin anlar yaşandı. Galatasaraylı bir futbolcunun rakibine yumruk attığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Olaylar kısa sürede araya giren teknik ekipler ve görevliler tarafından yatıştırıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
