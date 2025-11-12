Haberler

U19 Milli Takımımız, Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti

Güncelleme:
STAT: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

HAKEMLER: Tom Owen, Jordan Lee Christopher, Marco Ceccon, Matteo Marcenaro

TÜRKİYE: Burak Alp Çakmak, Hüseyin Maldar (Dk.62 Talha Bartu Özdemir), Arda Ünyay (Dk.60 Arda Öztürk), Kayra Cihan, Vatan Özcan, Hasan Hüseyin Bulut (Dk.62 Eyüp Can Karasu), Metin Şen (Dk.76 Berat Luş), Darvin Kaan Soylu (Dk.62 Robert Atsup), Onuralp Çakıroğlu, Battal Ömer Duldar, Özder Özcan

LIHTENŞTAYN: Lukas Heeb, Luca Rosenka (Dk.79 Leis Zekan), Noel Nigg, Lukas Domig, Valerian Scheidl (Dk.90 Ethan Wohlwend), Bruno Poitner, Benjamin Konzett, Jason Beck (Dk.68 Leonat Rizanaj), Serhat Sağlam (Dk.79 Jael Balbuena), Alessandro Lo Russo, Levin Lampert (Dk.79 Elmir Kryeziu)

GOLLER: 27. Dk Hasan Hüseyin Bulut, 29, 59. Dk Darvin Kaan Soylu, 45+2, 62. Dk Onuralp Çakıroğlu, 79, 80 Dk. Özder Özcan (Türkiye)

U19 Milli Takımımız, 2025/26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Milli Takımımızın gollerini 27. dakikada Hasan Hüseyin Bulut, 29 ile 59. dakikalarda Darvin Kaan Soylu, 45+2 ile 62. dakikalarda Onuralp Çakıroğlu ve 79 ile 80. dakikalarda Özder Özcan kaydetti. Grubumuzun diğer maçında Yunanistan, Belarus'u 2-0 yendi.

Karşılaşmayı, TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da tribünden takip etti. Milli Takımımız, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan - Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin anısına sahaya siyah kol bandı ile çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
