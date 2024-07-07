U19 Milli Takımı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finalleri için hazır

U19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde 15-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finalleri hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla tamamladı.

Çift antrenmanlarla hazırlanan U19 Milliler, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının yanı sıra taktik çalışmalar da gerçekleştirdi. İstanbul'daki son çalışmalarını dün yapan U19 Milli Takımı, bugün Kuzey İrlanda'ya hareket edecek. UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finalleri hazırlıklarını Belfast'ta sürdürecek.

U19 Milli Takımı'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finalleri aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor A.Ş.), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor A.Ş.), Furkan Yöntem (Altınordu), Kaan Akyazı (Fenerbahçe A.Ş.), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone Calcio)

Forvet: Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Demircan (FC Bayern München)

2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Grupları:

A Grubu: Kuzey İrlanda, Norveç, İtalya, Ukrayna

B Grubu: Türkiye, Danimarka, Fransa, İspanya - İSTANBUL