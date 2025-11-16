Haberler

U19 Milli Takım, Belarus'u 2-0 Yenerek Elit Tur'a Yükseldi

Güncelleme:
2025-2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında U19 Milli Takım, Belarus'u 2-0 yenerek adını Elit Tur'a yazdırdı. Goller Hüseyin Maldar ve Talha Özdemir'den geldi.

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Belarus'u 2-0 mağlup eden U19 Milli Takım, adını Elit Tur'a yazdırmayı başardı.

U19 Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Belarus'u 2-0 mağlup etti. Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Milli Takımın gollerini 24. dakikada Hüseyin Maldar ve 86. dakikada Talha Özdemir kaydetti.

Belarus'tan Pavel Apetyonok 69. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmayı, Genç MilliTakımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti.

U19 Milli Takımı, son maçlar öncesinde grubunda aldığı iki galibiyet ile adını Elit Tur'a yazdırmayı başardı. Grubun diğer maçında Yunanistan, Lihtenştayn'ı 8-0 yendi.

2025-2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri Galler'de oynanacak

Turnuvada yer alan 13 grupta ilk iki sırayı alan takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan İspanya, 2026 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Galler, 2026 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Galler, 2026 yazındaki finallere doğrudan katılacak. - İSTANBUL

