U18 Ragbi Kadın Milli Takımı Avrupa Trophy Ligi'nde 3. oldu

U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa Trophy Ligi'nde bronz madalya kazanarak üçüncü oldu. Milli Takımda Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübünden 4 sporcu ve antrenör yer aldı.

Avrupa Trophy Ligi'nde 3'üncü olarak bir ilki başaran U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, bronz madalya ve üçüncülük kupası kazandırdı. Milli Takımda Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübünden 4 sporcu ve antrenör de yer aldı.

U18 Yaş Altı 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Polonya'nın Zapki şehrinde düzenlenen U18 Kadınlar Ragbi Trophy Lig maçlarında Portekiz'i 12-5, Litvanya'yı 17-10 Romanya'yı 38-0, İsveç'i 25-10, Macaristan'ı 36-5 yenip, Galler'e ise son maçta yenilerek Avrupa U18 Kadınlar Ragbi Trophy Ligi'nde averajla ikinciliği kaçırarak, üçüncü olup bronz madalya kazandı.

Milli Takım, Avrupa'nın en iyi takımları arasında şampiyona boyunca baştan sona üstün performans sergileyerek büyük bir başarıya imza atarken, Milli Takımda oynayan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü antrenör ve oyuncularının tarihi başarıda payları da çok büyük oldu. Avrupa üçüncüsü olan U18 Kadın Ragbi Takımı aldığı derece ve madalya ile Türkiye'yi spor dünyasında önemli bir yere de taşımış oldu.

13 sporcunun yer aldığı ay yıldızlı takımda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünden oyuncular Sedanur Alagöz, Hilal Karagöz, Tuğba Nur Yavuz, Ceyda Güven ve antrenör İhsan Demirtaş ile Ragbi Federasyonu delegesi Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş yer aldı. - KOCAELİ