U18 Milli Takımı İstanbul Kampı Aday Kadrosu Açıklandı
U18 Milli Takımı’nın 23-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.
U18 Milli Takımı'nın 23-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Park Inn by Radisson İstanbul Asia Kavacık Hotel'de toplanacak.
U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Tolga Sancak (Göztepe), Emir Gündoğdu (Konyaspor), Emir Arslan (Gençlerbirliği), Hüseyin İşlek (Pendikspor Futbol)
Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş), Yasin Akçay (Trabzonspor), Ramazan Özçelik (Antalyaspor), Kerem Biçer (Beşiktaş), Ata Yanık (Konyaspor), Eren Taşkıran (Beşiktaş), Üveys Yasir Satık (Fenerbahçe), Barış Baş (Corendon Alanyaspor)
Orta Saha: Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray), Musa Emin Tanır (De Graafschap), Yağız Fikri Şen (Sarıyer), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe), Yaman Suakar (Kasımpaşa), Hüseyin Şen (Corendon Alanyaspor), Cem Taylan Halaco (1.FC Nürnberg), Tarık Buğra Kalpaklı (Fatih Karagümrük), Hakan Yılmaz (Trabzonspor), Ali Demirbilek (Fenerbahçe), Güven Atalay (Başakşehir)
Forvet: Mustafa Coşkun Tosun (Çaykur Rizespor), Ada Yüzgeç (Galatasaray), Emin Eren Sayar (Fenerbahçe)
Teknik Direktör: Eyüp Saka