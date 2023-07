- U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleşti

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı bugün Pullman Otel'de yapılan etkinlikle gerçekleşti.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz - 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan U17 Dünya Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı. Bahçelievler bulunan Pullman Otel'deki tanıtım toplantısına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yakşi, Dünya Güreş Birliği Teknik Delegesi Peter Basca ve Dünya Güreş Birliği Hakem Delegesi Mohamed Kamel Bouaziz'in katılımı ile yapıldı.

"Bu yaş kategorisi bizim ve güreş için önemli"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Bildiğiniz gibi, U17 Yıldızlar Dünya Şampiyonası, Cumhuriyetin 100. yılında güreşin başkenti İstanbul'da yapılıyor. Biz geçen yıl bu şampiyona için müracaat ettiğimizde, başka ülkeler de vardı. Biz, Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic'e 100 yılın güreşimiz için çok önemli olduğunu ve 100. yılımızı bir şampiyona ile kutlamak istemediğimizi söyledik. O da bize 'Bunu yönetimle konuşacağım. Türk güreşi, dünya güreşi için çok önemli' dedi. Ben huzurlarınızda Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic'e, yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonayı da aldık. Bize gelen rakamlarda 600'ün üzerinde rekor sayıda sporcunun ve 60 ülkeden takım olduğu, gerçekten son dönemde en fazla katılım olan U17 Dünya Şampiyonası etkinliği olacağını gösteriyor. Bu yaş kategorisi bizim ve güreş için önemli. Burada madalya alacaklar, diğer rakiplerine göre daha ön plana çıkacaklar. Türk güreşi olarak, biz de bir taraftan geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Türk güreşinde yeni Taha Akgül'ler, yeni Rıza Kayaalp'ler, yeni Feyzullah Aktürk'ler, Burhan Akbudak'lar adını sayamadığım yeni şampiyonlar çıksın. Ama onların olması için yollar buradan geçiyor. Bizler burada yıldızlarımızın, genç kardeşlerimizi görmek istiyoruz. Onlar da kendilerini görsünler. Bizler Türk güreşinin geleceğini teminat altına almak istiyoruz. Dolasıyla iyi hazırlanılmış bir şampiyona göreceksiniz. Umuyorum 60 ülkeden gelen misafirlerimiz, bundan önceki şampiyonalarda olduğu gibi teşekkür edecekler. Bizler Türkiye olarak onları ağırlamaktan, misafir etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Her şey şampiyon olmak değil. Biz misyonumuz barış ve dostluktan geçiyor. Bizler bu kavramları geliştirmeye çalışıyoruz. Grekoromen sıkletlerimizle başlıyoruz. Pazar gününe kadar devam edeceğiz. Önce grekoromen kadınlar ve serbest erkekler olarak devam edeceğiz. Tüm güreşseverleri, tüm güreş ailemizi ve camiamızı Başakşehir Spor Kompleksine bekliyoruz" dedi.

"Türk güreşinin 100. yılını kutlayacağız"

Bu turnuvaya 600'e yakın sporcunun katıldığını ifade eden Eroğlu, "Bu antrenör ve idarecilerle birlikte binin üzerine çıkıyor. Ayın 4'ü cuma akşamı bu otelde Türk güreşinin 100. yılını kutlayacağız. Bu kutlamada Avrupa, olimpiyat şampiyonları, eski federasyon başkanlarımız, eski şampiyonlarımız, Türk güreşine emek veren eski hocalarımız, kulüp yöneticilerimiz ve camiamız beraber olacağız. Bu mutlu günü birlikte paylaşacağız. Mutluluk paylaşınca çoğalır, biz de Cumhuriyetin 100. yılında hep beraber kutlayacağız. O gün şampiyonlar gelecek. Rıza, Taha şu an Dünya Şampiyonası için kamptalar. Ama cuma günü burada olacaklar. Biz onların yorulmasını istemiyoruz, şu an Dünya Şampiyonası kampındalar. Kamplarımızı bölmek istemedik ama cuma günü bütün şampiyonlarımız burada olacaklar. Sloganımız belli; 'gençlik bizim geleceğimiz.' 2024 Olimpiyat oyunları seneye fakat bizim hedefimiz, bu yaştaki çocuklarımızı 2028, 2032 Olimpiyatları'nda Türk güreşini temsil edecek. Dünyada marka değeri olan, büyük şampiyonluklar kazanacak sporcularımızın önünü açmak. Her zaman söylüyoruz, organizasyon demek fırsat, seyirci, madalya demek. Kendi evimizde onlarca ülkeyi misafir etmek demek. Ülkenin tanıtımına, sporun gelişime katkı demek. Biz bunların farkındayız. Bu yaştaki gençlerimiz Dünya veya Avrupa şampiyonu olarak başladılar mı, ondan sonra devam ediyorlar. Onların ihtiyacı olan morali ve desteği onlara bu yaşta vermemiz lazım. Bu şampiyonada onun için önemli. Onun için aldık zaten. Dediğim gibi bu yaş kategorisi gelecekte Türkiye güreşinin yüzü olacaklar. Ben hepsine şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.