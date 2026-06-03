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UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a yarı final maçında görev

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Estonya'da düzenlenen UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika ile Fransa arasındaki yarı final maçını Türk hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Estonya'da düzenlenen UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika ile Fransa arasında yarın oynanacak yarı final maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallinn'deki Kadrioru Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Michail Papadakis (Yunanistan) ile Aleksandras Stepanovas (Litvanya) üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alexandros Tsakalidis (Yunanistan) görev yapacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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