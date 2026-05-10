U17 Avrupa Güreş Şampiyonası başlıyor

U17 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlıyor.

Bulgaristan'ın Samakov kentinde, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafileleri, Avrupa Şampiyonası için hazır. Ay-yıldızlı sporcular, minderde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.

Milli takımlar şöyle:

Grekoromen Stil Milli Takımı

45 kg - Ömer Arslan

48 kg - Şamil Şahan

51 kg - Zafer İldeş

55 kg - Barış Soylu

60 kg - Furkan Öden

65 kg - Muhammet Reşit Yürük

71 kg - Orhan Eymen Taşçı

80 kg - Abdullah Bal

92 kg - Yusuf Yaser Aksu

110 kg - İbrahim Mert Eren

Teknik Sorumlu: Serkan Özden

Antrenörler: Adem Taşçı, Ahmet Göze, İlker Aydın, Yasin Güneş, Şerif Kılıç

Kadın Güreş Milli Takımı

40 kg - Şirin Aşkara

43 kg - Aysemin Kaçan

46 kg - Tuğçe Naz Ucuz

49 kg - Emine Beyza Barışkan

53 kg - Ecrin Salik

57 kg - Delal Kadir

61 kg - Özdenur Özmez

65 kg - Bade Su Doğan

69 kg - Kıymet Rümeysa Tezcan

73 kg - Esma Nur Kara

Teknik Sorumlu: Fatih Kobal

Antrenörler: Sedat Altıntaş, Mehmet Volkan Asan, Yasin Akkan, Mehlika Öztürk

Serbest Stil Milli Takımı

45 kg - Buğra Eldemir

48 kg - Yiğit Hamza Egemen

51 kg - Muhammed Gölha

55 kg - Muhammed Mustafa Yiğit

60 kg - Muhammed Sami Odabaşı

65 kg - Aydıncan Gümüşdağ

71 kg - Cemal Yiğit Purçu

80 kg - Emirhan Çayır

92 kg - Yasin Ertürk

110 kg - Muhammed Abdurrahman Baysal

Teknik Sorumlu: Erhan Bakır

Antrenörler: Mustafa Kartal, Yasin Akgül, Ahmet Peker - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
