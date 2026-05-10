U17 Avrupa Güreş Şampiyonası başlıyor
U17 Avrupa Güreş Şampiyonası, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Samakov kentinde gerçekleştirilecek. Milli takımlar, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlanıyor.
Bulgaristan'ın Samakov kentinde, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafileleri, Avrupa Şampiyonası için hazır. Ay-yıldızlı sporcular, minderde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.
Milli takımlar şöyle:
Grekoromen Stil Milli Takımı
45 kg - Ömer Arslan
48 kg - Şamil Şahan
51 kg - Zafer İldeş
55 kg - Barış Soylu
60 kg - Furkan Öden
65 kg - Muhammet Reşit Yürük
71 kg - Orhan Eymen Taşçı
80 kg - Abdullah Bal
92 kg - Yusuf Yaser Aksu
110 kg - İbrahim Mert Eren
Teknik Sorumlu: Serkan Özden
Antrenörler: Adem Taşçı, Ahmet Göze, İlker Aydın, Yasin Güneş, Şerif Kılıç
Kadın Güreş Milli Takımı
40 kg - Şirin Aşkara
43 kg - Aysemin Kaçan
46 kg - Tuğçe Naz Ucuz
49 kg - Emine Beyza Barışkan
53 kg - Ecrin Salik
57 kg - Delal Kadir
61 kg - Özdenur Özmez
65 kg - Bade Su Doğan
69 kg - Kıymet Rümeysa Tezcan
73 kg - Esma Nur Kara
Teknik Sorumlu: Fatih Kobal
Antrenörler: Sedat Altıntaş, Mehmet Volkan Asan, Yasin Akkan, Mehlika Öztürk
Serbest Stil Milli Takımı
45 kg - Buğra Eldemir
48 kg - Yiğit Hamza Egemen
51 kg - Muhammed Gölha
55 kg - Muhammed Mustafa Yiğit
60 kg - Muhammed Sami Odabaşı
65 kg - Aydıncan Gümüşdağ
71 kg - Cemal Yiğit Purçu
80 kg - Emirhan Çayır
92 kg - Yasin Ertürk
110 kg - Muhammed Abdurrahman Baysal
Teknik Sorumlu: Erhan Bakır
Antrenörler: Mustafa Kartal, Yasin Akgül, Ahmet Peker - İSTANBUL