U15 Türkiye Güreş Şampiyonası Kars'ta devam ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası sürüyor. Şampiyonanın üçüncü gününde minderde kadınlar mücadele etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'na 81 ilden bin 504 sporcu katıldı. Erkekler kategorisindeki müsabakaların ardından kadın sporcuların da katıldığı şampiyona renkli görüntülere sahne oluyor. Serbest stilde 415, grekoromen stilde 413 ve kadınlarda 576 olmak üzere toplam bin 504 sporcu hem şampiyon olmak hem de milli takıma seçilmek için ter döküyor.

500'ün üzerinde kadın sporcunun Kars'ta şampiyonaya katıldığını ifade eden Güreş Kars İl Temsilcisi Emrah Güney, "Bugün bayanlarda ikinci günümüz, bayanların birinci gününde birbirinden canlı, coşkulu müsabakalara şahitlik ettik. Bayan sporcularımızın maşallahı var. Kendilerini çok iyi geliştirmişler. Burada 2032 Olimpiyat hedeflerinde olan altyapımızın tamamını seyretmiş bulunmaktayız. Bu sporcu kardeşlerimiz de büyüklerinin izinden gitmek için burada mücadele ediyorlar. U15 Türkiye Şampiyonası bizim için çok önemli, çünkü burada madalya alacak sporcular milli takıma seçilecekler ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler" dedi.

Şampiyonaya Iğdır'dan katıldığını belirten Zeynep Kaçmaz, "Burada şampiyon olmak istiyorum, derece yapmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi düşünüyorum. O kadar emek verdim. İnşallah derece yaparım" diye konuştu.

Öte yandan İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda devam eden U15 Türkiye Güreş Şampiyonası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kilolarında dereceye giren sporcular Milli Takım seçmelerine katılacak. Şampiyona 30 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

