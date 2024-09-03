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U15 Milli Takımı Erzurum'da hazırlık kampını tamamladı

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U15 Milli Takımı, Erzurum'da düzenlediği hazırlık kampını tamamladı. Antrenmanların yanı sıra oyunculara şehir ile ilgili kültürel bilgiler de aktarıldı. Takım, 18-27 Eylül tarihleri arasında bir hazırlık kampı daha yapacak.

U15 Milli Takımı'nın Erzurum'da düzenlediği hazırlık kampı sona erdi. Ay-yıldızlılar, antrenmanlarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdi.

U15 Milli Takımında antrenmanların yanı sıra kültürel gezi programlarıyla da oyunculara bulundukları şehir ile ilgili bilgi aktarımları yapıldı. U15 Milliler, kamp dönemi içinde kültürel aktivite kapsamında Erzurum Kongre Binası, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi'ni gezdi. U15 Milli Takımı, 18-27 Eylül tarihleri arasında Erzurum'da bir hazırlık kampı daha gerçekleştirecek.

U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Eren Topaloğlu (Altınordu), Toprak Adatepe (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Ekrem Çaçan (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Baynazoğlu (Net Global Sivasspor), Burak Efe Adıgüzel (Manisa FK), Defans: Ali Aytekin Duru (Altınordu), Yusuf Sivaslıoğlu (Altınordu), Aras Çelik (Bellona Kayserispor), Burak Cemil Özdoğan (Corendon Alanyaspor), Haktan Yılmaz (Fatih Karagümrük A.Ş.), Rıdvan Harman (Fenerbahçe A.Ş.), Yağız Kaan Bilgili (Galatasaray A.Ş.), Furkan Yaşar Atamer (Gençlerbirliği), Kuzey Ersoy (Samsunspor A.Ş.), Ömer Türk (Central Hospital Ümraniyespor), Orta Saha: Serdar Rüzgar Kahraman (Altınordu), Kağan Hazar (Altınordu), Cengiz Saidoglu (Antalyaspor A.Ş.), Sefer Tuna Çakar (Central Hospital Ümraniyespor), Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Doğukan Erciyas (Fenerbahçe A.Ş.), Rojhat Çoşkun (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.), Abdulsamet Yıldırım (İkas Eyüpspor), Poyraz Efe Koca (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Yusuf Koloğlu (Samsunspor A.Ş.), Forvet: Doruk Kadiroğlu (Altınordu), Emir Alim Yılmaz (Central Hospital Ümraniyespor), Muhammed Fatih Önkol (Central Hospital Ümraniyespor), Serhan İnal (Fatih Karagümrük A.Ş.), Arda Karaömer (İnegölspor), Öztürk Mustafa Nohut (Trabzonspor A.Ş.), Teknik Direktör: Erdal Güneş - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

erzurum Güncel Spor

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