U14 Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı

U14 Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında bulunan U14 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı. Şampiyona, 7 takımın katılımıyla ve üç gün sürecek çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında bulunan U14 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Buz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kutsalmışbey Spor, Samsun Gençlik ve Spor, Buzadam, Yükseliş, Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü ve Genç Ankaralılar katıldı.

Üç gün sürecek şampiyonanın birinci gününde çeyrek final karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Buz Hokeyi Samsun Temsilcisi Adem Arslan, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında U14 Türkiye Şampiyonası'nın Samsun'da yapıldığını dile getirdi.

Şampiyonaya 7 takımın katıldığını aktaran Arslan, "Samsun'da ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gurunu yaşıyoruz. 3 gün sürecek şampiyonanın son gününde yapılacak final karşılaşmasında Türkiye şampiyonu belli olacak." dedi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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