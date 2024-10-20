Üye Girişi
Haberler

U14 Trakya Bölgesi Milli Takım Aday Kadrosu Seçmeleri Sonuçları Açıklandı

U14 Trakya Bölgesi Milli Takım Aday Kadrosu Seçmeleri Sonuçları Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'dan 10 futbolcu U14 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Seçmelerde toplam 186 sporcu yer aldı ve sonuçlar büyük bir heyecanla bekleniyordu.

U14 Trakya Bölgesi Milli Takım aday kadrosu seçmeleri sonuçları açıklandı. Tekirdağ'dan 10 futbolcu davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile birlikte düzenlenen Trakya Bölgesi U14 Milli Takım aday seçmeleri sonuçları belli oldu. Tekirdağ'dan 10, Kırklareli'nden 9 ve Edirne'den 3 futbolcu U14 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Seçmeler ile ilgili konuşan TÜFAD Tekirdağ Şube Başkanı Abdullah Eroğlu, "Çerkezköy, Çorlu, Tekirdağ'da başladığımız 2011 (U14) doğumlu toplamda 186 sporcudan şubemiz antrenörleriyle yaptığımız yedi seçme sonucunda 4 takım 38 kişiye getirdiğimiz Tekirdağ Milli Takım aday kadrosu çalışmalarımızın Trakya Milli Takım sorumlu hocamız İsmail Taviş ve ekibi ile çalışmamızı yaptık. Heyecanla beklediğimiz sonuçlar açıklandı. Tekirdağ ilinden 10 sporcu ile katılmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trakya Bölgesi Milli Takım Futbol Yaşam Spor

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

 Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın

Mitinge katılan Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Alanyaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç, maç bitti mi? Sakaryaspor İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Sakaryaspor İstanbulspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Liverpool Chelsea maçı kaç kaç, maç bitti mi? Atletico Madrid Leganes maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Atletico Madrid Leganes maçı kaç kaç, maç bitti mi? Hull City Sunderland maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Hull City Sunderland maçı kaç kaç, maç bitti mi? Iğdırspor Manisa FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Iğdırspor Manisa FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Boluspor Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Boluspor Çorum FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı kaç kaç, maç bitti Bursaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Silifke Bursaspor maçı özeti golleri izle! Kızılcık tarhanası nedir? Bolu Kızılcık tarhanası özellikleri nelerdir? Kanal 33 CANLI izle (SİLİFKE BURSASPOR MAÇI)! Kanal 33 telefondan TV'den nasıl izlenir? Kanal 33 TÜRKSAT frekansı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.