U14 Trakya Bölgesi Milli Takım aday kadrosu seçmeleri sonuçları açıklandı. Tekirdağ'dan 10 futbolcu davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile birlikte düzenlenen Trakya Bölgesi U14 Milli Takım aday seçmeleri sonuçları belli oldu. Tekirdağ'dan 10, Kırklareli'nden 9 ve Edirne'den 3 futbolcu U14 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Seçmeler ile ilgili konuşan TÜFAD Tekirdağ Şube Başkanı Abdullah Eroğlu, "Çerkezköy, Çorlu, Tekirdağ'da başladığımız 2011 (U14) doğumlu toplamda 186 sporcudan şubemiz antrenörleriyle yaptığımız yedi seçme sonucunda 4 takım 38 kişiye getirdiğimiz Tekirdağ Milli Takım aday kadrosu çalışmalarımızın Trakya Milli Takım sorumlu hocamız İsmail Taviş ve ekibi ile çalışmamızı yaptık. Heyecanla beklediğimiz sonuçlar açıklandı. Tekirdağ ilinden 10 sporcu ile katılmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ