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U14 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

U14 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
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Balıkesir'de gerçekleştirilen U14 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda A.Efes birinci, Bahçeşehir Spor Kulübü ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, organizasyonun Türk basketbolu için önemine vurgu yaptı.

Balıkesir'in ev sahipliğinde gerçekleşen U14 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Balıkesir'de düzenlenen U14 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Turnuvada birinciliği A.Efes elde ederken, Bahçeşehir Spor Kulübü ikinci, Fenerbahçe de üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Genç yeteneklerin basketbol alanındaki gelişimlerine önemli katkılar sunan U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası, geleceğin yıldız sporcularının yetişmesine zemin hazırlarken, Türk basketbolunun geleceği açısından da büyük bir değer taşımaktadır. Böylesine anlamlı bir organizasyonda, genç sporcularımızı Balıkesir'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu'na ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şampiyonada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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