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Bu çocuğa dikkat! F.Bahçe'nin genç yeteneği Jin-Ho Jo, spikeri mest etti: Resmen Iniesta

Spor Haberleri

Bu çocuğa dikkat! F.Bahçe'nin genç yeteneği Jin-Ho Jo, spikeri mest etti: Resmen Iniesta

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında altyapıya transfer edilen Güney Koreli orta saha Jin-Ho Jo, ilk 11'de sahaya sürüldü. Dikkatleri üzerine çeken 2003 doğumlu futbolcu için maçın spikeri "Iniesta" benzetmesi yaptı.

Fenerbahçe ve Zenit, depremzedelere destek olma amacıyla Kadıköy'de bir hazırlık maçı düzenledi. Sarı-Lacivertliler'de şans bulamayan futbolcular ve gençler bu karşılaşmada sahaya sürüldü.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Geçen sezon altyapıya transfer edilen 2003 doğumlu orta saha Jin-Ho Jo'ya Jorge Jesus ilk 11'de şans verdi. Güney Koreli futbolcu yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Soğukkanlı, kendinden emin bir performans sergileyen genç yetenek, top tekniği ve paslarıyla da herkesi mest etti.

u çocuğa dikkat! F.Bahçe'nin genç yeteneği Jin-Ho Jo, spikeri mest etti: Resmen Iniesta

INIESTA BENZETMESİ

Maçın spikeri Gökhan Abdik, "Jo Jin-Ho, Iniesta gibi oynuyor. Kısa mesafede bir anda hızlanıyor, top kontrolü inanılmaz, çalım atabiliyor" benzetmesini yaptı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Güney Kore Fenerbahçe Spor Haberler

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