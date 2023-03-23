Bu çocuğa dikkat! F.Bahçe'nin genç yeteneği Jin-Ho Jo, spikeri mest etti: Resmen Iniesta

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında altyapıya transfer edilen Güney Koreli orta saha Jin-Ho Jo, ilk 11'de sahaya sürüldü. Dikkatleri üzerine çeken 2003 doğumlu futbolcu için maçın spikeri "Iniesta" benzetmesi yaptı.

Fenerbahçe ve Zenit, depremzedelere destek olma amacıyla Kadıköy'de bir hazırlık maçı düzenledi. Sarı-Lacivertliler'de şans bulamayan futbolcular ve gençler bu karşılaşmada sahaya sürüldü.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Geçen sezon altyapıya transfer edilen 2003 doğumlu orta saha Jin-Ho Jo'ya Jorge Jesus ilk 11'de şans verdi. Güney Koreli futbolcu yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Soğukkanlı, kendinden emin bir performans sergileyen genç yetenek, top tekniği ve paslarıyla da herkesi mest etti.

INIESTA BENZETMESİ

Maçın spikeri Gökhan Abdik, "Jo Jin-Ho, Iniesta gibi oynuyor. Kısa mesafede bir anda hızlanıyor, top kontrolü inanılmaz, çalım atabiliyor" benzetmesini yaptı.