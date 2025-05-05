Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi

U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te oynanan Safranboluspor ile 5000 Evlerspor U-15 Futbol Ligi final maçında atılan son dakika golü sonrası maçın son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tansiyon arttı. Yaşanan gerginlik polis ekiplerinin araya girmesi sonucu engellendi.

Safranboluspor ile 5000 Evlerspor, U-15 Futbol Ligi final maçında karşı karşıya geldi. Karabük Onur Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Safranboluspor karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak şampiyon oldu.

GOL GELDİ, MAÇIN BİTİMİYLE SAHA KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğü ile iddiaya göre Safranbolusporlu taraftarlarının yaptığı hareket gerginliğe neden oldu. Daha sonra 5000 Evlersporlu yönetici ve futbolcular, Safranbolusporlu oyunculara saldırmaya çalışırken polis ekiplerinin araya girmesiyle olay sona erdi.

U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' mesajı: Kapsamlı hazırlık içindeyiz, artık kaprislerle vakit kaybedemeyiz

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.