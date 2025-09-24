Tyler Cavanaugh: Yeni Transferlerle Heyecanlıyız

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Tyler Cavanaugh, takımın yeni transferlerinin yetenekli basketbolcular olduğunu belirtti.

Tyler Cavanaugh, Bahçeşehir Koleji'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu..

Cavanaugh, yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirterek, "Yeni gelen çok fazla oyuncu var. Takımdan beklentiler yüksek. Çok büyük hedeflerimiz var. Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Bütün parçaların birleşmesini dört gözle bekliyorum. Her gün sıkı çalışmaya devam edeceğiz ve sezon sonunu nasıl bitireceğimize bakacağız." diye konuştu.

ABD'li oyuncu, takımın yeni transferleriyle ilgili ise şunları söyledi:

"Yeni gelen oyuncuların hepsi gerçekten çok yetenekli. Caleb Homesley'e karşı son 2 yıldır oynuyordum. Bence bire birlerde çok iyi. Ayrıca çok iyi şutör ve iyi skor üretiyor. Hunter Hale'e karşı hiç oynamadım ama yaptığımız idmanlarda yetenekli bir oyuncu olduğunu gördüm. Malachi Flynn'in de topla yetenekli olduğunu biliyorum. Matt Mitchell'ı Beşiktaş'tan biliyorum. Trevion Williams ile Balsa Koprivica, fiziksel olarak çok güçlü oyuncular. Williams, ayrıca gücü dışında iyi de pasör. Herkesin kendine has özelliği var. Böyle bir takımla oynayacağım için heyecanlıyım. Birlikte en iyi şekilde nasıl organize olabiliriz onu öğrenmemiz lazım. Birbirimizin özelliklerini en iyi şekilde nasıl kullanacağımızı da öğrenmemiz lazım."

Sezon öncesi takımdaki atmosfere değinen Cavanaugh, "Şu anda harika bir atmosfer var. Ben, milli takımda oynadığım için antrenmanlara biraz geç katıldım ama son birkaç hafta harika geçti. Takım arkadaşlarımın hepsi harika çocuklar. Harika bir atmosfere sahibiz. Takımda çok güzel bir ruh hali var. Hepimiz çok çalışıyoruz. Sezonun ilk maçını da heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Milli takıma çağrıldığımı öğrendiğimde çok heyecanlandım"

Cavanaugh, 2025 FIBA Amerika Kupası'nın üçüncülük maçında Kanada'yı 90-85 mağlup ederek bronz madalya kazanan ABD Milli Takımı'nda oynamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Milli takımda oynamak benim için gururdu. Bir ABD'li olarak böyle bir şansınızın olacağını düşünmeyebilirsiniz. Çünkü ABD, çok büyük NBA yıldızlarına sahip. Bu tarz büyük oyuncular çoğunlukla Olimpiyat Oyunları veya Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Bu organizasyonda ABD'de oynamayan veya Gelişim Ligi'nde (NBA G League) mücadele eden basketbolcular tercih edildi. Milli takıma çağrıldığımı öğrendiğimde çok heyecanlandım. Ülkemi temsil etmek benim için harika bir fırsattı. Ne yazık ki oyunu kontrol ettiğimiz bir maçta Brezilya'ya yarı finalde kaybettik. Bunlar yaşanabilir. Üçüncü sırada yer aldığımız ve bronz madalya kazandığımız için mutluyum. Harika bir tecrübe oldu. Yeni insanlarla tanıştım ve bu yüzden minnettarım."

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası performansı hakkında ise tecrübeli oyuncu, "Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası performansı harikaydı. Beraber oynadığım Kenan Sipahi, Şehmus Hazer ve Furkan Korkmaz, organizasyonda milli takım için mücadele etti. Onların bu başarısını görmek beni çok sevindirdi. Basketbol için kenetlenen bir ülkenin bu başarısı harika. Umarım bu sene Türk takımlarının Avrupa'daki başarılarıyla bu ivmeyi devam ettiririz." değerlendirmesinde bulundu.