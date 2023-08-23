Twente, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Twente, Fenerbahçe maçına hazır

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)- Twente, yarın oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı son antrenman ile tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente ile yarın TSİ 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Hollanda temsilcisi, karşılaşma öncesi son antrenmanını mücadelenin oynanacağı statta gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışmasının ardından antrenman, yan top ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise karşılaşmanın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.