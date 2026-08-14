Haberler

Voleybolda Milli Takımlar Gala Gecesi

Voleybolda Milli Takımlar Gala Gecesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Avrupa Şampiyonası öncesi "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği organize edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Avrupa Şampiyonası öncesi "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği organize edildi. Programa TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı başantrenörleri, oyuncuları ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Avrupa Şampiyonası öncesi "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği organize edildi. Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen programa Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac ve oyuncular ile çok sayıda davetli katıldı. Kokteyl ve konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız

Rusya resmen savaşa hazırlanıyor! Hedef bu kez karada değil
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı

Alihan Kuriş’in kardeşinin evinden cephanelik çıktı
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak

Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi

Tarihi günde Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu

Galatasaray'ın yedeklerini görenler inanamıyor
Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

Kız istemeye gittiler, yan odadan gelen mesajla dumura uğradı