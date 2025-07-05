TVF Başkanı Üstündağ, Eski Antrenörlere Teşekkür Etti

TVF Başkanı Üstündağ, Eski Antrenörlere Teşekkür Etti
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın eski başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenörü Mert Karatop'a katkılarından dolayı plaket ve çiçek ile teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın eski başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenörü Mert Karatop'a katkılardan dolayı teşekkür ederek çiçek ve plaket verdi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın eski başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenörü Mert Karatop'a teşekkür etti. İstanbul'da başkanlık ofisinde gerçekleşen ve Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay'ın da yer aldığı görüşmede Üstündağ, Umut Çakır ve Mert Karatop'a milli takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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