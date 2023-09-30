Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Bekir İrtegün: '3 puanla ayrılsak, bize ödül olacaktı'

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Bekir İrtegün, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hafta içi bu karşılaşma için çok çalıştıklarını aktararak, '3 puanla ayrılsak, bize ödül olacaktı' dedi.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Bekir İrtegün, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hafta içi bu karşılaşma için çok çalıştıklarını aktararak, "3 puanla ayrılsak, bize ödül olacaktı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Bekir İrtegün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Seyircilere iki takım olarak keyifli bir maç izlettiklerini söyleyerek Bekir İrtegün, "Öncelikle izlemeye gelen herkese iki takımda güzle bir maç izletti diye düşünüyorum. Daha ağırlıklı olarak topa sahip olan, pozisyona giren taraf bizdik ama sonucu getirmede başarılı olamadık. Ben oyuncularımın hafta içi iyi çalıştığını, iyi bir emek verdikleri için tebrik ediyorum. 3 puanla ayrılsak, bize ödül olacaktı. O kadar iyi bir oyun oldu ki değişiklik yaparak, oyun akışını da bozmak istemedim. Şanlıurfaspor'a da sezonun geri kalanında başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL