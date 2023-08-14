Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak: 'Futbolseverler için keyifli fakat bizler için keyifsiz bir maçtı'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, Çorum FK maçının ardından bireysel hatalarını kabul ederek, maçın futbolseverler için keyifli olduğunu ancak kendileri için keyifsiz olduğunu söyledi.

- Eren Şafak : "Futbolseverler için keyifli fakat bizler için keyifsiz bir maçtı"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, Çorum FK maçının ardından bireysel olarak çok hata yaptıklarını söyleyerek, "Futbolseverler için keyifli, fakat bizler için keyifsiz bir maçtı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Tuzlaspor, sahasında Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Maça istediğimiz gibi başladık. Fakat erken yediğimiz bir gol ve hemen ardından gelen ikinci gol ile geriye düştük. Sonrasında devre öncesi farkı azaltma çabalarımız sonuçsuz kaldı. İkinci yarıya 4-4-2 ile başladık ama hemen kalemizde gördüğümüz penaltı golü, bizi çaresiz bıraktı. Genel itibarıyla çok kötü bir performans sergilemedik ama bireysel hataları daha aza indirmemiz gerekiyor. Kafaları yukarı kaldıracağız ve bundan sonra oynayacağımız maçlara odaklanacağız" açıklamasında bulundu.

Şafak, takım kadrosunun kısıtlı olduğunu vurgulayarak, "Transfer olarak kadromuzda eksik bölgelerimiz var. Savunmamız özellikle basit hatalar yaptı. İki stoperim, rakibe daha yakın oynasaydı daha az pozisyon verebilirdik. Önümüzdeki maçlar öncesinde oyuncularımız ile gerekli temasları kuracağız. Elimizdeki oyuncu grubu şu anda bu. Genel anlamıyla daha basit oynamaya daha paslı oynamaya yönelik çalışmalar yaptık. Fakat bunu sahaya yansıtamadık. Futbolseverler için keyifli, fakat bizler için keyifsiz bir maç oldu" diye konuştu.